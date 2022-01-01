Жительница Краснокамска отсудила у Министерства обороны 2 млн руб. за смерть сына в армии Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Краснокамске Пермского края вынесен приговор по иску местной жительницы к Министерству обороны. Его сотрудник ведомства признан виновным в «причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» сыну истицы. Решение Краснокамского городского суда, ведомству предстоит выплатить 2 млн руб. морального вреда.

Как рассказали в пресс-службе суде, сын женщины проходил военную службу по призыву с конца 2019 года. В один из дней февраля 2020 года военнослужащий пожаловался на самочувствие и обратился к врачу войсковой части. Медицинский работник при назначении лечения проигнорировал указанное в меддокументах наличие у пациента аллергии на ряд препаратов. В результате приём медикаментов молодой человек погиб.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.