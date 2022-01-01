Елена Синица Половине трудоустроенных жителей Пермского края зарплаты не хватает на основные нужды За год число таких граждан увеличилось в два раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным портала hh.ru, 51% жителей Пермского края зарплаты не хватает на основные нужды. Это в два раза больше, чем год назад (25%).

Ещё 28% сообщили, что зарплаты хватает с трудом (год назад — 43%), а 21% отметили, что их зарплата вполне покрывает основные расходы (годом ранее — 33%).





Чаще других о категоричной нехватке зарплаты сообщали жители 45-54 лет (47%). Если говорить о профессиональной принадлежности опрошенных, то о нехватке средств чаще говорили рабочий персонал (60%), а также медики и госслужащие (по 51%). Те, кому зарплаты однозначно хватает, обычно встречаются среди ИТ-специалистов (43%), в сферах добычи сырья (41%) и высшего менеджмента (37%).





При этом 35% тех жителей Пермского края, кому с трудом или вообще не хватает средств на основные нужды, признают, что им недостаточно более 20 тыс. руб. в месяц.

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