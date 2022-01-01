Елена Синица
В Пермском крае коронавирусом заразились ещё 47 жителей
Умерло двое жителей региона
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заболевших 16 жителей в возрасте 60 лет и старше.
Новые заболевшие проживают в 10 территориях региона: в Перми, Чайковском, Березниках, Краснокамске, Бардымском, Кудымкарском, Чусовском, Лысьвенском, Березовском, Гаинском и Ординском муниципальных и городских округах.
За сутки госпитализировано 11 человек. Вылечились от коронавируса 53 жителя, умерло двое.
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