Елена Синица
В Перми три района останутся без горячей воды
Отключения коснутся части Ленинского, Орджоникидзевского и Кировского районов
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В Перми вновь запланированы отключения горячей воды. Отключения коснутся части Ленинского, Орджоникидзевского и Кировского районов Перми.
Так, с 4 по 18 июля горячей воды не будет по адресам:
В эти же даты отключение запланировано:
Кроме этого, отключат горячую воду с 7 по 20 июля:
Затем запланировано отключение с 8 по 21 июля по следующим адресам:
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