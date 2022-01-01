Елена Синица В Перми три района останутся без горячей воды Отключения коснутся части Ленинского, Орджоникидзевского и Кировского районов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми вновь запланированы отключения горячей воды. Отключения коснутся части Ленинского, Орджоникидзевского и Кировского районов Перми.

Так, с 4 по 18 июля горячей воды не будет по адресам:





В эти же даты отключение запланировано:





Кроме этого, отключат горячую воду с 7 по 20 июля:





Затем запланировано отключение с 8 по 21 июля по следующим адресам:

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