Елена Синица

В Перми три района останутся без горячей воды

Отключения коснутся части Ленинского, Орджоникидзевского и Кировского районов

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Горячая вода

  Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми вновь запланированы отключения горячей воды. Отключения коснутся части Ленинского, Орджоникидзевского и Кировского районов Перми.

Так, с 4 по 18 июля горячей воды не будет по адресам:
с 4 по 18

В эти же даты отключение запланировано:
с 4 по 18 (2)

Кроме этого, отключат горячую воду с 7 по 20 июля:
с 7 по 20

Затем запланировано отключение с 8 по 21 июля по следующим адресам:
с 8 по 21

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