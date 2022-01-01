Елена Синица В ночь на 5 июля перекроют участок трассы Пермь-Березники Причина — строительство надземного пешеходного перехода Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает краевой минтранс, с 02:00 до 06:00 будет перекрыто движение на участке дороги Пермь-Березники. Речь идёт об участке в районе ПК43+22 (кладбище Банная гора).

Причина — строительство надземного пешеходного перехода, пояснили в ГКУ ПК «Дирекция дорожных концессий». Закрытие вводится на время монтажа пролетного строения пешеходного перехода.





В минтрансе Пермского края водителям рекомендуют заранее выбирать путь следования.

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