Больница в Пермском крае задолжала за тепло более миллиона рублей Долг был погашен только после вмешательства прокуратуры Поделиться Твитнуть

Прокуратура Осинского района Прикамья выявила нарушения в деятельности Осинской центральной районной больницы. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что медучреждение не рассчитывалось за тепло с МУП «Тепловые сети».

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, в итоге долг перед ресурсоснабжающей организацией к марту 2022 года составил более одного миллиона рублей.

По итогам проверки прокурор внёс главному врачу больницы представление. Только тогда учреждение изыскало финансовую возможность и погасило долг перед муниципальным предприятием в полном объёме.

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