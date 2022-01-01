В Перми с 4 июля изменится расписание движения пяти автобусных маршрутов Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

С 4 июля в Перми по просьбам пассажиров изменится расписание движения нескольких автобусных маршрутов. Об этом сообщает Гортранс.

Так, на маршруте №3 «Станция Пермь I — микрорайон Нагорный» все укороченные рейсы, которые ранее следовали до остановки «Улица Чердынская», теперь будут продлены до Нагорного.

На маршруте №24 «Микрорайон Лёвшино — площадь Дружбы» в будни изменится время отправления последнего рейса. Он будет отправляться на 10 минут позже, в 22:14.

В будни и выходные расписание маршрутов №15 «Южная — ДДК им. Кирова — Центральный рынок» и №60 «ДДК им. Кирова — Комсомольская площадь» корректируется для сокращения интервала движения между ними.

На маршруте №40 вводятся дополнительные рейсы до остановки «Автопарк».

Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

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