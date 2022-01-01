На Украине погиб 21-летний ефрейтор из Нытвенского округа Похороны Вячеслава Киселёва состоятся 2 июля Поделиться Твитнуть

Вячеслав Киселёв

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции под селом Лозовое Херсонской области 24 июня погиб 21-летний ефрейтор из Нытвенского округа Пермского края Вячеслав Киселёв. Об этом сообщается в группе ВКонтакте средней школы, где учился Вячеслав.

Он родился в деревне Числы, с 2008 по 2017 год учился в средней школе в с. Мокино. После её окончания поступил в Пермский колледж транспорта и сервиса на специальность "судоводитель". Летом 2021 года ушёл на службу по контракту в армию.

Прощание с Вячеславом Киселёвым состоится 2 июля в 11:00 в Доме культуры деревни Числы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.