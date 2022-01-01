За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 45 новых случаев COVID-19 Болезнь диагностирована в девяти территориях Прикамья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 45 новых случаев COVID-19. Это самый высокий показатель за последние полмесяца. Среди заражённых десять жителей в возрасте 60 лет и старше. Выздоровели 48 пациентов, двое скончались.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 371 450, погибших от ковида — 8840.

Новые случаи заболевания диагностированы в девяти территориях края: в Перми, Березниках, Краснокамске, Верещагинском, Добрянском, Октябрьском, Нытвенском, Очёрском и Александровском муниципальных и городских округах.





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