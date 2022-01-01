В Прикамье учреждён ежегодный региональный конкурс «Лидер Пермского края» Заявки на участие в конкурсе 2022 года принимаются с 1 июля по 15 сентября Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подписал указ о региональном конкурсе «Лидер Пермского края». Об этом глава Прикамья сообщил сегодня в своём Telegram-канале.

Конкурс будет проводиться ежегодно среди организаций (независимо от формы собственности) индивидуальных предпринимателей. Цель — выявление и поддержки лидеров социальных и(или) экономических изменений на территории Прикамья.

В мае, в рамках отчёта о работе регионального правительства за 2021 год, Дмитрий Махонин подчеркнул, что в этот сложный период Прикамью удаётся сохранять экономическую стабильность, в том числе, благодаря ответственному отношению к работе и предприятий, и индивидуальных предпринимателей. Важно, чтобы их весомый вклад получал общественное признание.

Участие в конкурсе смогут принять любые юридические лица, в том числе и общественные организации.

Определение «Лидеров Пермского края» будет проводиться по категориям: «Промышленность», «Строительство», «Малый бизнес. Торговля. Услуги», «Энергетика», «Дороги и транспорт», «Агропромышленный комплекс», «Информационные технологии и телекоммуникации», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Здравоохранение», «Образование», «Спорт», «Социальная и общественная деятельность», «Туризм», «Молодёжная политика», «Номинация года».

Лучшим в номинациях будут вручаться памятные знаки отличия с изображением герба Пермского края. Победители также будут получать возможность использовать логотип награды в своей деятельности, например, при оформлении фасадов зданий, производстве продукции или реализации проектов.

В 2022 году заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 июля по 15 сентября. Затем краевая комиссия конкурса под председательством губернатора определит победителей в номинациях. Их награждение состоится в декабре.

Более подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.

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