«Уралкалий» — среди победителей конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2021» Поделиться Твитнуть

«Уралкалий» (Компания), один из крупнейших мировых производителей калия, стал победителем конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2021», проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), в номинации «За высокое качество отчётности в области устойчивого развития/ESG».

Цель ежегодного конкурса РСПП — содействие устойчивому развитию бизнеса, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам России, а также определение динамично развивающихся компаний на основе экономических, социальных и экологических показателей их деятельности.

Компания публикует ESG-отчеты с 2020 года. Также в «Уралкалии» принята ESG-стратегия до 2025 года. В основе документа лежат десять ключевых направлений Компании в сфере устойчивого развития, включая права человека, окружающую среду и корпоративное управление, а также изменение климата, устойчивое сельское хозяйство и создание устойчивых цепочек поставок.

Елена Эскина, директор по устойчивому развитию ПАО «Уралкалий»:

Победа в конкурсе РСПП — результат комплексной работы «Уралкалия» в сфере устойчивого развития, а также приоритетного включения ESG-принципов во все направления операционной деятельности Компании.

«Уралкалий» (www.uralkali.com/ru) — один из ведущих мировых производителей и экспортёров калия. Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении Компании работают более 12 тыс. сотрудников.

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