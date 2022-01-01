Руководство УЗПМ поздравило медалистов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УЗПМ

Генеральный директор Уральского завода противогололёдных материалов Дмитрий Пылёв поздравил выпускников-медалистов образовательных учреждений Краснокамского городского округа. В этом году в округе выпустились 798 молодых людей, из них 30 медалистов.

Все награждённые — инициативные, творчески одарённые, разносторонние личности, победители и призёры окружных и всероссийских олимпиад, увлечённые искусством и наукой, успешно пробующие себя в исследовательской и общественной деятельности.

Пресс-служба УЗПМ

Отрадно, что за последние пять лет в Пермском крае значительно увеличилось количество выпускников, получивших медаль «За особые успехи в учении». Растёт и число выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ. Доля высокобалльных работ ЕГЭ в крае за прошлый год составила 20%.

Выступая перед выпускниками, Дмитрий Пылёв отметил:

— Золотые медали — это действительно «золотой» результат ежедневной кропотливой работы. Безусловно, это прекрасный фундамент, однако сегодняшний успех и признание — своеобразное промежуточное звено: впереди вновь тяжёлая работа, амбициозные задачи, более высокая планка и серьёзные соревнования на звание лучшего, сильнейшего, суперуспешного. От всей души желаю, чтобы ваше золото трансформировалось в реальные дела, которые прославят Краснокамск и весь Пермский край, и вы вступили во взрослую жизнь первоклассными специалистами и достойными людьми.

Пресс-служба УЗПМ

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