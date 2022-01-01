На Украине погиб 24-летний сержант из Краснокамска Похороны Александра Рябова состоятся 2 июля Поделиться Твитнуть

Александр Рябов

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В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Краснокамска сержант Александр Рябов. Об этом сообщили в администрации Краснокамского ГО.

Александру было 24 года. Он родился в с. Большая Соснова. С 2008 года проживал в Краснокамске, в 2014-м окончил местную среднюю школу и поступил в Краснокамский многопрофильный техникум на специальность «сварочное производство».

Зимой 2018 года Рябов был призван в ряды Российской Армии, после прохождения срочной службы решил остаться в ВС по контракту. Был механиком-водителем танкового взвода, начальником КВ радиостанции взвода.

В 2020 году принимал участие в военной операции в Сирии, был награждён медалью «За укрепление боевого содружества».

В спецоперации на Украине участвовал с первых дней.

«По характеру Александр был честным, порядочным, мужественным, тем, кто никогда не бросит в беде и всегда придёт на помощь. Был опорой и поддержкой для своей семьи. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Александра Игоревича», — говорится в официальном сообщении.

Прощание с Александром Рябовым состоится 2 июля в 11:00 в ДК Гознака.

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