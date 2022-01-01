В Пермском крае в выходные дни ожидается потепление до +24 градусов В субботу в Перми может быть без осадков Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В Пермском крае 2 и 3 июля ожидается тёплая погода. Температура воздуха в дневные часы может подняться до +24, правда, ночами будет холодно. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на проект «Метеоролог и я».

В субботу в регионе установится переменная облачность, в отдельных районах пройдут небольшие дожди, в Перми, по предварительным данным, без осадков. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днём +19...+24.

В воскресенье ночью будет +6...+11, днём — до +23. Возможны грозы и северный ветер с порывами до 12 м/с.

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