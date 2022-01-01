Пермский политолог Всеволод Бедерсон и его жена правозащитный адвокат Ольга Бедерсон эмигрировали в Израиль Свой переезд пара связала с политической ситуацией в России Поделиться Твитнуть

Всеволод Бедерсон

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Кандидат политических наук, бывший доцент кафедры ПГНИУ, политолог Всеволод Бедерсон и его жена, правозащитный адвокат Ольга Бедерсон, эмигрировали в Израиль.

Как сообщил в соцсетях Всеволод Бедерсон, данное решение с политической ситуацией в стране, но было принято задолго до начала спецоперации на Украине — подготовка к смене жительства началась еще в январе 2021 года, а документы на репатриацию начали собирать в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Россию покинула бывший вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова. Она тоже уехала в Израиль и собирается обосноваться в этой стране на ПМЖ.

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