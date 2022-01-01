При инвентаризации имущества «Проинвестбанка» выявлена недостача в 7,8 млн руб.
Также обнаружено более 1,3 единиц неучтённого оборудования
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», являющаяся ликвидатором пермского Акционерного коммерческого банка «Профессиональный инвестиционный банк» (АКБ «Проинвестбанк»), опубликовала данные о результатах инвентаризации имущества банка.
По результатам процедуры была выявлена недостача имущества на общую сумму 7 844 тыс. руб. При этом основная часть — 4 301 тыс. руб. — является недостачей по основным средствам и связана с неотделимыми улучшениями на сумму 3 982 тыс. руб., произведенными банком в ранее арендованных помещениях, а также с отсутствием зарегистрированного права собственности на объекты недвижимого имущества на сумму 319 тыс. руб. (правообладатели — третьи лица).
Недостача в 3 542 тыс. руб. приходится на прочие активы и связана с отсутствием подтверждающих документов. Оставшаяся часть недостачи (1 тыс. руб.) приходится на кредиты, предоставленные физическим лицам, и связана с отсутствием оригинала кредитного договора.
Также в ходе инвентаризации выявлено имущество в количестве 1 366 единиц банковского оборудования, оргтехники, мебели, неучтенное на балансовых счетах банка.
Напомним, 16 июня 2022 года решением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-9476/2022 в отношении АКБ «Проинвестбанк» введена процедура принудительной ликвидации. Функции ликвидатора возложены на «Агентство по страхованию вкладов».
Центробанк отозвал у пермского «Проинвестбанка» лицензию на осуществление банковской деятельности 23 апреля 2021 года. Как говорилось в сообщении регулятора банк «занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности». Он также завышал стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и скрыть реальное финансовое положение. «Проинвестбанк» также нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, в связи с чем к нему регулятор в течение последнего года был вынужден применять меры. Например, вводил ограничения на привлечение денег вкладчиков.
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