При инвентаризации имущества «Проинвестбанка» выявлена недостача в 7,8 млн руб. Также обнаружено более 1,3 единиц неучтённого оборудования Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», являющаяся ликвидатором пермского Акционерного коммерческого банка «Профессиональный инвестиционный банк» (АКБ «Проинвестбанк»), опубликовала данные о результатах инвентаризации имущества банка.

По результатам процедуры была выявлена недостача имущества на общую сумму 7 844 тыс. руб. При этом основная часть — 4 301 тыс. руб. — является недостачей по основным средствам и связана с неотделимыми улучшениями на сумму 3 982 тыс. руб., произведенными банком в ранее арендованных помещениях, а также с отсутствием зарегистрированного права собственности на объекты недвижимого имущества на сумму 319 тыс. руб. (правообладатели — третьи лица).

Недостача в 3 542 тыс. руб. приходится на прочие активы и связана с отсутствием подтверждающих документов. Оставшаяся часть недостачи (1 тыс. руб.) приходится на кредиты, предоставленные физическим лицам, и связана с отсутствием оригинала кредитного договора.

Также в ходе инвентаризации выявлено имущество в количестве 1 366 единиц банковского оборудования, оргтехники, мебели, неучтенное на балансовых счетах банка.

Напомним, 16 июня 2022 года решением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-9476/2022 в отношении АКБ «Проинвестбанк» введена процедура принудительной ликвидации. Функции ликвидатора возложены на «Агентство по страхованию вкладов».

Центробанк отозвал у пермского «Проинвестбанка» лицензию на осуществление банковской деятельности 23 апреля 2021 года. Как говорилось в сообщении регулятора банк «занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности». Он также завышал стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и скрыть реальное финансовое положение. «Проинвестбанк» также нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, в связи с чем к нему регулятор в течение последнего года был вынужден применять меры. Например, вводил ограничения на привлечение денег вкладчиков.

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