Голосование на выборах в Прикамье в сентябре продлится три дня Выборы состоятся в 12 территориях Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Голосование на муниципальных выборах в Пермском крае в этом году пройдёт в течение трех дней с 9 по 11 сентября, такое решение принято сегодня на заседании крайизбиркома.

Принимая данное решение, члены комиссии отметили, что на многодневное голосование есть запрос со стороны избирателей, так как такая форма является удобной.

При организации многодневного голосования, заявили в крайизбиркоме, будут приняты дополнительные меры обеспечения легитимности: организована обязательная видеофиксация на всех избирательных участках, хранение бюллетеней в сейф-пакетах и пр.

Напомним, осенью в Прикамье муниципальные выборы состоятся в Кизеле, Березниковском, Губахинском, Добрянском, Косинском, Красновишерском, Краснокамском, Кудымкарском, Лысьвенском, Пермском, Чернушинском, Чусовском городских и муниципальных округах.

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