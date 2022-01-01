Елена Синица В Пермском крае за год объём выданных потребкредитов снизился в два раза За январь-май 2022 года этот показатель составил 13 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За январь-май 2022 года в Пермском крае были выданы потребкредиты объёмом 13 млрд руб. Это на 54,6% меньше, чем годом ранее (январь-май 2021 — 28,7 млрд руб.). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране за пять месяцев 2022 года выдали потребкредиты на общую сумму в 0,88 трлн руб. Это на 49,8% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.





Наибольший объем выданных потребкредитов за этот период был отмечен в Москве (112,0 млрд руб.), Московской области (62,4 млрд руб.), Санкт-Петербурге (43,9 млрд руб.), Свердловской области (30,4 млрд руб.) и Краснодарском крае (29,2 млрд руб.).

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