Елена Синица Порядка 30% оставшихся без работы прикамцев испытывают серьёзные финансовые трудности Вообще не возникало финансовых проблем только у 12% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Только у 12% жителей Пермского края, оставшихся без работы, не возникали финансовые трудности. Об этом говорится в исследовании портала по поиску работы hh.ru.

Ещё 30% респондентов столкнулись с серьёзными денежными затруднениями. Около 44% сказали, что трудности имеются, но пока с ними удаётся справиться. Порядка 14% рассказали, что возникли лишь небольшие, практически незаметные сложности.





При этом чаще других с серьёзными финансовыми проблемами сталкивались рабочий персонал и представители сферы искусства и медиа (по 42%). Напротив, комфортно себя ощущают специалисты по закупкам (25% из них не имеют проблем с деньгами даже будучи безработными), ИТ-специалисты и банковские служащие (по 16%).





Те, кому удалось избежать трудностей, объясняют это наличием сбережений (67%). Кроме этого, назывались такие варианты, как поддержка со стороны членов семьи (34%), выплата достойной компенсации от бывшего работодателя (13%), подработка в формате фриланса (12%). Кроме того, 5% сдают в аренду недвижимость, 2% живут за счёт собственного бизнеса, по 1% решили свои финансовые трудности с помощью продажи автомобиля и получения наследства.

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