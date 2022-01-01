Елена Синица
В Пермском крае 43 новых случая заражения коронавирусом
Выздоровели 49 человек
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По данным краевого Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом. В числе заболевших 10 чел. в возрасте 60 лет и старше.
Новые заболевшие есть в 10 территориях региона: в Перми, Березниках, а также в Гремячинском, Красновишерском, Горнозаводском, Очёрском и Пермском городских и муниципальных округах.
За сутки госпитализировано 10 чел. Вылечились от коронавируса 49, умерших нет.
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