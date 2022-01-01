Елена Синица В Перми упростили подачу документов на приватизацию жилья Теперь для этого не требуется предоставлять СНИЛС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми изменили перечень документов, необходимых для безвозмездной передачи жилого помещения в собственность граждан. Решение принято Пермской городской думой, передаёт пресс-служба мэрии.

Теперь для этого не требуется предоставлять СНИЛС и документы, свидетельствующие об изменении фамилии, имени, отчества. Городское управление жилищных отношений будет запрашивать эту информацию через электронную базу данных.





Помимо этого, гражданам, имеющим право на приватизацию и достигшим совершеннолетия после 1 декабря 1998 года, не нужен документ о том, что ранее они в приватизации жилых помещений не участвовали.





Для приватизации жилья необходимо предоставить паспорт, ордер, договор социального найма или иной документ, подтверждающий право пользования жилым помещением. Кроме этого, нужен документ, подтверждающий неучастие заявителя в приватизации и место жительства, технический паспорт помещения.

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