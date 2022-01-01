Елена Синица С 1 июля вступает в силу «Дачная амнистия 2.0» Закон позволяет бесплатно оформить права на жилые дома Поделиться Твитнуть

Фото: СИБДОМ sibdom.ru

С 1 июля вступает в силу «Дачная амнистия 2.0». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Поясняется, что законопроект позволяет оформлять права на жилые дома и земельные участки под ними бесплатно. При этом воспользоваться этим можно и без правоустанавливающих документов на дом и участок.





У «Дачной амнистии 2.0» имеется ряд условий. Во-первых, жилой дом должен быть построен до 14 мая 1998 года (до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ). Он также должен быть в границах населённого пункта на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.





Кроме этого, дом должен быть постоянным местом проживания заявителя, а участок под домом — не предоставленным в собственность.





Для того чтобы воспользоваться этим законом, необходимо подать заявление в МФЦ о предоставлении участка под существующим домом и приложить любой документ, подтверждающий факт владения этим домом.

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