Сегодня в Верещагинском округе простятся с погибшим на Украине Вячеславом Сусловым Похороны пройдут в с. Вознесенское Поделиться Твитнуть

Вячеслав Суслов

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В ходе военной спецоперации на Украине погиб житель Верещагинского городского округа Пермского края Вячеслав Суслов.

Как сообщили в окружной администрации, церемония прощания с военнослужащим состоится 30 июня с 11.30 в селе Вознесенское, ул. Трудовая, 4. Траурный митинг пройдёт в 13.30.

«Горечь невосполнимой потери. Глубокие соболезнования семье Вячеслава Андреевича. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении администрации Верещагинского ГО, размещённом в социальных сетях.

В память о погибшем односельчане смонтировали клип с фотографиями Вячеслава Суслова и выложили его на своих страницах Вконтакте.

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