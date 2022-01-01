Сегодня в Верещагинском округе простятся с погибшим на Украине Вячеславом Сусловым
Похороны пройдут в с. Вознесенское
В ходе военной спецоперации на Украине погиб житель Верещагинского городского округа Пермского края Вячеслав Суслов.
Как сообщили в окружной администрации, церемония прощания с военнослужащим состоится 30 июня с 11.30 в селе Вознесенское, ул. Трудовая, 4. Траурный митинг пройдёт в 13.30.
«Горечь невосполнимой потери. Глубокие соболезнования семье Вячеслава Андреевича. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении администрации Верещагинского ГО, размещённом в социальных сетях.
В память о погибшем односельчане смонтировали клип с фотографиями Вячеслава Суслова и выложили его на своих страницах Вконтакте.
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