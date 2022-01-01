Жара вернётся в Пермский край к 4 июля Температура воздуха может подняться до +28 градусов Поделиться Твитнуть

На следующей неделе после интенсивного похолодания в Пермский край вернётся тёплая погода. Об этом со ссылкой на научно-популярный портал «Метеоролог и я» сообщает ВЕТТА.

Резкий подъём температуры начнётся уже с понедельника, 4 июля. В дневные часы воздух прогреется в разных районах до +23...+28 градусов.

На этот раз тепло задержится надолго. Вплоть до 12 июля температурный фон будет выше нормы примерно на 2,5 градуса.

Напомним, из-за малоподвижного циклона над Карелией и Финляндией всю последнюю неделю в Пермский край поступал арктический воздух, из-за которого в регионе резко похолодало. В ночь на пятницу, 1 июля, ожидается рекорд: +1 градус.

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