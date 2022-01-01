Елена Синица Стоимость третьего моста через Каму возросла до 45 млрд руб. Ранее называлась сумма в 43 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Стоимость строительства третьего моста через Каму с учётом всех развязок составит более 45 млрд руб. Об этом во время прямого эфира «России-24» сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

«Я сразу говорил, что эта история тяжёлая. Проектирование мы должны закончить в следующем году. Сейчас думаем над финансированием. Постараемся, сделать так, чтобы строительство уже в следующем году запустить», — добавил Махонин.





Напомним, на краевом градсовете представили визуальные решения третьего моста через Каму. Тогда был выбран вариант «Чекан». По контракту завершить проектирование и представить проектно-сметную документацию подрядчик ООО «Гео-проект» должен в августе 2023 года. Ранее стоимость возведения нового моста оценивалась в 43 млрд руб.

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