На стройплощадке сельской врачебной амбулатории в Ныробе завершилась кладка наружных стен После открытия медучреждение смогут посещать до 40 пациентов в смену Поделиться Твитнуть

Строительство сельской врачебной амбулатории (СВА) в Ныробе Чердынского округа планируется завершить в этом году, а уже в следующем медучреждение должно получить лицензию и начать прием пациентов. Об этом во время прямого эфира в студии ГТРК «Пермь» 29 июня сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Возведение объекта находится на его личном контроле.

Как рассказали в региональном Минстрое, сегодня подрядчик завершил кладку наружных стен и приступил к устройству кровли и внутренних перегородок. Далее по плану строителям предстоит установка окон и дверей в здании, отделка внутренних помещений и фасада. Также на июль намечены работы по благоустройству территории.

Амбулатория возводится по адресу ул. Первомайская, д. 8а. Одноэтажное здание общей площадью помещений 537 кв. метров рассчитано на прием 40 пациентов в смену. Также в амбулатории будут оборудованы палаты на 5 койко-мест для дневного стационара, кабинет физиотерапевтического и восстановительного лечения с ингаляторием. По данным Минздрава Прикамья, в Ныробской врачебной амбулатории будут получать медицинскую помощь порядка 4 тыс. жителей, в числе которых около 600 детей. Планируется, что в медучреждении будут вести прием терапевт, педиатр, акушер-гинеколог и стоматолог. Отметим, что ранее за детской стоматологической помощью жителям Ныроба приходилось ездить в Соликамск.

Также аналогичная сельская врачебная амбулатория появится в п.Оверята Краснокамского городского округа, куда за медицинской помощью смогут обращаться более 5 тыс. человек. На объекте сейчас уже начаты подготовительные работы, сообщили в Минстрое Прикамья.

Строительство новых СВА ведется в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края.

Отметим, в прошлом году появились амбулатории в с. Гамово и д. Савино Пермского и Карагайского округов, в начале этого года была сдана в эксплуатацию СВА в п. Зюкайка Верещагинского округа. Всего под контролем Минстроя реализуется порядка 30 проектов поликлиник, лечебных корпусов, сельских врачебных амбулаторий.





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