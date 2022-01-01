Оборот розничной торговли в Прикамье снизился за год на 5,6% Оборот общественного питания, наоборот, увеличился на 5,1% Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В январе-мае 2022 года оборот розничной торговли в Пермском крае сложился в сумме 266,4 млрд руб., что в сопоставимых ценах составляет 94,4% к соответствующему периоду прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

В макроструктуре оборота доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составила 49,5%.

На 96,9% оборот формировался торгующими организациями и ИП, осуществляющими деятельность вне рынка, доля продажи товаров на рынках и ярмарках составила 3,1%.

Оборот общественного питания в крае за первые пять месяцев года сложился в сумме 11,8 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 5,1% выше, чем год назад.

Сообщается, что объём товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 июня 2022 года составил 42,7 млрд руб. Это соответствует 49 дням торговли.

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