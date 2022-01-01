Пермский «Уралхим» опубликовал годовой экологический отчёт Поделиться Твитнуть

Пермский «Уралхим» опубликовал отчёт о деятельности в сфере защиты окружающей среды за 2021 год. Завод уже более 15 лет работает без превышения нормативов воздействия на природу.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в Перми:

— 2021 год стал годом формирования ESG-стратегии компании «Уралхим». Вопросы повестки: снижение воздействия на окружающую среду, повышение углеродной нейтральности — вышли на передний план в мировой отрасли производства минеральных удобрений. Отвечая на запрос общественности о прозрачности деятельности в этом направлении, мы подготовили ежегодный экологический отчёт. В нём мы стремимся доступно и наглядно показать системную работу нашего предприятия по снижению нагрузки на окружающую среду.

Контроль ведётся по четырём направлениям: воздействие на атмосферный воздух, водопотребление и стоки, недропользование, учёт образования и движения отходов. В 2021 году компания «Уралхим» направила на природоохранные мероприятия филиала «ПМУ» более 140 млн руб. без НДС. Большая часть суммы — это расходы на доочистку стоков.

Филиал «ПМУ» на сбрасывает стоки в водоёмы. На предприятии работают три установки обратного осмоса, которые позволяют возвращать использованную воду в производственный цикл. Все оставшиеся стоки завода: промышленные, хозяйственно-бытовые, ливневые — передаются на доочистку и утилизацию сторонней организации по договору, а затем — в городские биологические очистные сооружения.

Собственная производственная лаборатория филиала «ПМУ» в соответствии с утвержденным графиком аналитического контроля проводит исследование компонентного содержания выбросов веществ в атмосферу. В 2021 году превышений нормативов предельно допустимых выбросов на источниках филиала «ПМУ» не зафиксировано. Такая благополучная ситуация на предприятии сохраняется с 2005 года. Филиал «ПМУ» ведёт учёт выделения парниковых газов. Часть их объёма была реализована стороннему предприятию для использования в производстве химической продукции.

Отходы от производства продукции в филиале «ПМУ» не образуются, а объём отходов потребления и обслуживания оборудования в 2021 году снизился на 48% благодаря короткому ремонту. Филиал «ПМУ» уже много лет ведёт раздельный сбор отходов, содержащих в своем составе полезные компоненты и подлежащих передаче на переработку.

Подробную информацию обо всех аспектах природоохранной деятельности филиала «ПМУ» в 2021 году можно получить в экологическом отчёте предприятия. Он разослан по почте в государственные и муниципальные органы власти, общественные организации, вузы Пермского края и другие учреждения.

С электронным вариантом экологического отчёта филиала «ПМУ» за 2021 год можно познакомиться по ссылке.

По сообщению пресс-службы филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

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