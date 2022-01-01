Елена Синица
В Пермском крае находится более 500 беженцев из Украины
Они проживают у своих друзей и родственников
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В Пермском крае сейчас находится более 500 беженцев из Донецкой и Луганской республик, а также других территорий Украины. Об этом сообщил губернатор края Дмитрий Махонин во время прямого эфира «Россия-24».
«Они приехали к своим родственникам, друзьям и, как правило, проживают у них», — сказал Дмитрий Махонин.
Он добавил, что власти стараются всячески оказывать поддержку беженцам. В частности, можно получить юридические консультации через МФЦ.
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