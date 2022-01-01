Елена Синица В Прикамье появятся комбинаты школьного питания Сейчас изучается опыт других регионов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае создадут комбинаты питания для организации обедов в школах. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин в рамках прямого эфира «России-24».

Он отметил, что в крае есть случаи, когда подрядчики используют продукты непонятного происхождения, есть и факты отравления детей. «Поэтому мы идём по пути создания комбинатов питания», — пояснил губернатор.





Такой комбинат уже создан в Березниках, сейчас власти будут изучать опыт других регионов, сказал Махонин.





«Будем бить по рукам тем предпринимателям, которые ненадлежащим образом занимаются питанием детей, будем выгонять, расторгать контракты. Если выбирать между поддержкой бизнеса и здоровьем детей, то здоровье на первом месте», — заключил Дмитрий Махонин.

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