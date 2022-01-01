Елена Синица
В Чайковском будут выпускать посудомоечные и стиральные машины
Также сборочное предприятие может появиться и в Перми
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В Чайковском будут производить посудомоечные и стиральные машины. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин во время прямого эфира телеканала «Россия-24».
«Мы хотим расширять линейку бытовой техники. Помимо газовых плит, посудомоечные машины, возможно, стиральные», — сказал Махонин.
Он также добавил, что хотелось бы запустить крупное сборочное предприятие и в Перми. По его словам, это может быть станкостроение, бытовая техника, машиностроение.
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