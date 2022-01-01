За сутки в Пермском крае подтверждено 40 новых случаев коронавируса Новые случаи заболевания диагностированы в четырёх территориях региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 40 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 14 жителей в возрасте 60 лет и старше. Выздоровел 41 пациент, погибших от инфекции не зарегистрировано.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 371 362.

Новые случаи заболевания диагностированы в четырёх территориях края: в Перми, Карагайском, Уинском и Пермском округах.





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