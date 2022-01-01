Елена Синица До конца 2022 года в Перми введут в эксплуатацию два долгостроя Всего в реестре 46 проблемных домов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

До конца 2022 года в Перми введут в эксплуатацию два проблемных дома: по ул. Решетникова, 18 и ул. Революции, 2а. Об этом сообщил глава краевого минстроя Андрей Колмогоров на заседании краевого правительства 29 июня.

В случае с домами по этим адресам застройщик нарушил сроки сдачи более чем на полгода. По словам Колмогорова, дом по ул. Революции, 2а застройщик гарантирует ввести в эксплуатацию в августе, по ул. Решетникова, 18 — в четвёртом квартале.





Всего в реестре зафиксировано 46 проблемных домов. В оставшихся 44 случаях застройщик признан банкротом. По 23 домам принято решение о достройке, по 19 — выплаты возмещения. Ещё один дом (ул. Кузнецкая, 43) передан новому застройщику для достройки. Ей займётся строительная компания «Аркада». Со слов Колмогорова, застройщик уже приступил к работам. Дом в Кондратово (ул. Тепличная, 6) исключат из реестра, так как отсутствуют граждане-дольщики.

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