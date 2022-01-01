Елена Синица
Снос барака в Перми оценили в полмиллиона рублей
Речь идёт о здании по ул. Сибирской, 44
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Управление жилищным фондом Перми объявило конкурс по поиску подрядчика для сноса здания по ул. Сибирской, 44. Информация об этом содержится на портале госзакупок.
Выполнение работ оценивается в 515,4 млн руб. Срок подачи заявок на участие в конкурсе — до 11 июля.
Срок выполнения работ — в течение 30 календарных дней с даты получения заявки, не позднее 11 ноября 2022 года. Конкретный период выполнения работ устанавливается заказчиком на основании заявки, говорится в техзадании.
Как ранее сообщалось в СМИ, в 2015 году застройщик пытался выкупить земельный участок, но собственников не устроила предложенная цена. Дом признали аварийным и подлежащим сносу, однако в программу расселения до 2020 года включить не успели.
В настоящее время, сообщили в администрации, дом расселён, выделение бюджетных средств на его снос, как и на снос ещё восьми аварийных зданий, в мае 2022 года согласованы с Пермской городской думой.
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