Елена Синица Снос барака в Перми оценили в полмиллиона рублей Речь идёт о здании по ул. Сибирской, 44 Поделиться Твитнуть

ул. Сибирская, 44 / фото: domofoto.ru

Управление жилищным фондом Перми объявило конкурс по поиску подрядчика для сноса здания по ул. Сибирской, 44. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Выполнение работ оценивается в 515,4 млн руб. Срок подачи заявок на участие в конкурсе — до 11 июля.





Срок выполнения работ — в течение 30 календарных дней с даты получения заявки, не позднее 11 ноября 2022 года. Конкретный период выполнения работ устанавливается заказчиком на основании заявки, говорится в техзадании.





Как ранее сообщалось в СМИ, в 2015 году застройщик пытался выкупить земельный участок, но собственников не устроила предложенная цена. Дом признали аварийным и подлежащим сносу, однако в программу расселения до 2020 года включить не успели.





В настоящее время, сообщили в администрации, дом расселён, выделение бюджетных средств на его снос, как и на снос ещё восьми аварийных зданий, в мае 2022 года согласованы с Пермской городской думой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.