В Перми нашли останки директора ЧОПа, пропавшего 12 лет назад Предприниматель был убит Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми завешено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 35-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве, совершённом 12 лет назад. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю.

Установлено, что в мае 2010 года мужчина, работая в частном охранном предприятии, вступил в конфликт с директором ЧОПа по финансовым вопросам. Он обманом вывез директора в лес, задушил его, а тело закопал в заранее подготовленной яме.

Все 12 лет убитый мужчина считался без вести пропавшим. Только позже следователям удалось установить, что в отношении бизнесмена было совершено преступление и выйти на след убийцы. В ходе допроса обвиняемый во всём признался, а в мае 2022 года в микрорайоне Гайва правоохранители нашли останки убитого.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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