Андрей Стрельцов «Амкар» впервые уступил в межсезонье В Перми «красно-чёрные» проиграли «Зениту-Ижевск» Поделиться Твитнуть

Футбольный клуб «Амкар» продолжает подготовку к новому сезону. Во вторник, 28 июня, подопечные Рустема Хузина провели контрольный поединок против «Зенита-Ижевск» и уступили 0:2.

Это был ответный матч. В первом, на прошлой неделе, в столице Удмуртии пермские футболисты выиграли 2:1. Как сообщает официальный сайт команды, во встрече приняло участие большое число молодых игроков, находящихся на просмотре. Встреча прошла без зрителей.

Впереди у «Амкара» второй этап подготовки к новому сезону. Он так же пройдет в Перми и в нём также запланированы три контрольные игры.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.