Анна Брюханова Подрядчик, виновный в массовом отравлении в пермском детсаду, оштрафован на 5,5 тыс. руб. Деятельность ООО «Пилигрим» на других объектах решили не приостанавливать Поделиться Твитнуть

ООО «Пилигрим», которое отвечало за организацию питания в пермском детском саду № 407, привлекли к административной ответственности. Суд назначил юридическому лицу штраф 5,5 тыс. руб. Деятельность организации на других объектах решили не приостанавливать, однако этот детский сад теперь обслуживает другой подрядчик — ООО «Май-М». Об этом на заседании Пермской городской думы сообщил глава краевого Роспотребнадзора Виталий Костарев.

Напомним, в начале мая в детском саду № 407 у нескольких воспитанников обнаружили признаки острой кишечной инфекции. Причиной послужила палочка сальмонеллы, обнаруженная в курице. В ходе разбирательств выяснилось, что повара не провели необходимую термическую обработку продукции. Организацию питания в детском саду осуществляло ООО «Пилигрим».

В отношении организации был составлен протокол о временном прекращении деятельности в детском саду № 407. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии проверили другие точки, где ООО «Пилигрим» также занималось организацией питания. Эти объекты продолжат держать на контроле в районной прокуратуре и краевом Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что директора детского сада привлекли к ответственности за сокрытие факта массового отравления детей.

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