Елена Синица Директора пермского детсада №407 привлекли к дисциплинарной ответственности Также расторгнут контракт с аутсорсером ООО «Пилигрим» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Директора пермского детского сада №407 привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Поясняется, что департамент образования провёл проверку организации качества питания в детских садах, обслуживаемых аутсорсером ООО «Пилигрим».





В частности, в детском саду №407 комиссия выявила нарушения соблюдения санитарных норм и правил при осуществлении контроля за качеством предоставляемого питания.





В результате договор с ООО «Пилигрим» об оказании услуги питания был расторгнут. Руководителя детсада привлекли к дисциплинарной ответственности за сокрытие фактов массовой заболеваемости детей, нарушение санитарных норм и правил в части организации питания.





Напомним, в мае в пермском детском саду № 407 произошло массовое отравление детей. Пострадавшим был установлен окончательный диагноз — сальмонеллёз. Предполагается, что причиной послужило нарушение технологий при приготовлении кулинарной продукции в пищеблоке детсада.

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