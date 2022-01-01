Водитель скутера оказался в больнице после ДТП в Березниках Поделиться Твитнуть

Фото: ГИБДД

В Березниках Пермского края водитель иномарки врезался в скутер под управлением 19-летнего местного жителя. Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на местную ГИБДД, авария произошла 27 июня в 17:30.

В дорожной инспекции установили, что водитель автомобиля Mitsubishi Outlander двигался по ул. Ломоносова и при повороте налево не выполнил требование уступить дорогу, в результате чего врезался в двигавшийся во встречном направлении скутер Vento Smart.

В результате ДТП водитель скутера получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован.

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