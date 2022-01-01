В Перми приступили к восстановлению исторического облика «Дома чекиста» Работы займут два года Поделиться Твитнуть

Дом Чекиста

permkrai.ru

В центре Перми начался капитальный ремонт «Дома чекиста» (ул. Сибирская, 30). Об этом сообщил «Рифей» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Подрядчик в течение двух лет должен обновить фасад здания, усилить наружные стены, заменить балконные плиты, отремонтировать фундамент, подвал и крышу, заменить внутренние инженерные сети. При этом исторический облик Дома планируется полностью сохранить.

Напомним, жилой дом в стиле конструктивизма начали строить на ул. Сибирской (Карла Маркса) в 1929 году. Здание возведено по проекту пермского архитектора Николая Шварёва. «Дом чекиста» – простонародное название жилого комплекса, который был построен под названием «Дом Пермского горсовета».

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