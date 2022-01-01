Елена Синица
Товары из IKEA стали продавать на Wildberries
Их стоимость значительно выше официальной
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Товары из IKEA появились в каталоге маркетплейса Wildberries. В частности, можно приобрести игрушки, постельное бельё, мебель, товары для дома.
«Коммерсант-Прикамье» обратил внимание, что цены на маркетплейсе значительно превышают официальную стоимость IKEA.
Так, цена мягких игрушек начинается от 4,4 тыс. руб., а детский коврик стоит 10,6 тыс. руб. Интерьерная гирлянда стоит 5,7 тыс. руб., картонная коробка для хранения вещей — 2,9 тыс. руб.
Напомним, магазины IKEA закрылись в России в начале марта. Позднее компания объявила о продаже местных активов.
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