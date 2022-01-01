Елена Синица Товары из IKEA стали продавать на Wildberries Их стоимость значительно выше официальной Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Товары из IKEA появились в каталоге маркетплейса Wildberries. В частности, можно приобрести игрушки, постельное бельё, мебель, товары для дома.

«Коммерсант-Прикамье» обратил внимание, что цены на маркетплейсе значительно превышают официальную стоимость IKEA.





Так, цена мягких игрушек начинается от 4,4 тыс. руб., а детский коврик стоит 10,6 тыс. руб. Интерьерная гирлянда стоит 5,7 тыс. руб., картонная коробка для хранения вещей — 2,9 тыс. руб.





Напомним, магазины IKEA закрылись в России в начале марта. Позднее компания объявила о продаже местных активов.

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