В Прикамье простились с погибшим на Украине контрактником Сергеем Михалевым Уроженцу Перми было 26 лет Поделиться Твитнуть

Сергей Михалев

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Во вторник, 28 июня, в Прикамье простились с Сергеем Михалевым, погибшим в ходе спецоперации Вооруженных сил России в Украине. 20 июня Сергей получил ранения, не совместимые с жизнью.

Сергей Михалев родился 27 мая 1996 года в Перми, в 2015 году окончил Чусовской индустриальный техникум по специальности «электромонтёр».

В том же году был призван на срочную службу в армию, а в 2018-м заключил контракт, был гранатомётчиком мотострелкового отделения.

Как сообщили в администрации Чусовского ГО, Сергей погиб при исполнении воинского долга.

«Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Выражаем глубокое соболезнование родителям... Сергей навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении. ⠀

Сергей Михалев награждён Орденом Мужества посмертно.

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