Анна Брюханова Грамотами Пермской гордумы наградили двух директоров спортшкол, актрису и депутата Награды вручены за вклад в развитие культуры, спорта и общественных объединений Поделиться Твитнуть

Пермская городская дума

Константин Долгановский

Во вторник, 28 июня, на заседании Пермской городской думы прошло награждение почётными грамотами города Перми. Наград удостоены несколько жителей города.

Николай Ванин, директор МАУ СШОР по хоккею «Молот», получил грамоту за «значительный вклад в развитие физкультуры и спорта» в Перми. Ранее Ванин возглавлял хоккейный клуб «Молот-Прикамье» в качестве главного тренера, в 2009 году стал заслуженным тренером России.

Татьяна Гладнева, актриса пермского Театра юного зрителя, награждена почётной грамотой за «значительный вклад в развитие культуры и искусства». Она дважды становилась лауреатом премии Перми в сфере культуры и искусства. Артистка работает в ТЮЗе с 2006 года и несколько раз удостаивалась премии на всероссийских и международных фестивалях.

Ирина Ивенских, президент ассоциации развития КВН Прикамья и депутат Госдумы, удостоена грамоты «за активную общественную деятельность и значительный вклад в поддержку общественных и творческих объединений».

Ольга Ушакова, директор МАУ СШОР № 1, награждена «за значительный вклад в развитие физкультуры и спорта» в Перми. Она является заслуженным тренером России и спортивным судьёй международной категории. Общий стаж тренерской деятельности — более 21 года.

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