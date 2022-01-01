Елена Синица
В Пермском крае 41 новый случай заражения коронавирусом
Выздоровели ещё 32 человека
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По данным краевого Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. В числе заболевших 11 человек в возрасте 60 лет и старше.
Новые случаи зафиксированы в 15 территориях Пермского края: в Перми, Березниках, Краснокамске, Бардымском, Кунгурском, Пермском, Юсьвинском, Краснокамском, Чусовском, Ильинском, Красновишерском, Очёрском, Александровском, Гаинском и Кишертском муниципальных и городских округах.
За прошедшие сутки госпитализировано 10 человек. Вылечились от коронавируса 32 чел., умерших нет.
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