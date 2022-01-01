Елена Синица В Пермском крае 41 новый случай заражения коронавирусом Выздоровели ещё 32 человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным краевого Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. В числе заболевших 11 человек в возрасте 60 лет и старше.

Новые случаи зафиксированы в 15 территориях Пермского края: в Перми, Березниках, Краснокамске, Бардымском, Кунгурском, Пермском, Юсьвинском, Краснокамском, Чусовском, Ильинском, Красновишерском, Очёрском, Александровском, Гаинском и Кишертском муниципальных и городских округах.





За прошедшие сутки госпитализировано 10 человек. Вылечились от коронавируса 32 чел., умерших нет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.