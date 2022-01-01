Елена Синица По итогам года дефицит краевого бюджета может составить 31,3 млрд руб. К 1 июня расходы региональной казны составили 71 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на 1 июня доходы краевой казны составили 95,7 млрд руб. Это составляет 50,1% от годового плана (план — 191,2 млрд руб.).Такие данные приводятся в отчёте краевого минфина.

Также сообщается, что эта сумма на 31,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года.





За пять месяцев 2022 года за счёт налога на прибыль организаций краевые доходы пополнились на 41,5 млрд руб. (+37,6% к аналогичному периоду 2021 года). Ещё 13,9 млрд руб. составили доходы от НДФЛ. Эта сумма на 4,8% больше, чем за пять месяцев 2021 года.





Расходы за этот период времени составили 71 млрд руб., что на 23,1% больше, чем годом ранее. План по расходной части исполнен на 32% ( план — 222,4 млрд руб). По данным на 1 июня, бюджет исполнен с профицитом в 24,6 млрд руб. Тем не менее, по итогам года прогнозируется дефицит в размере 31,3 млрд руб.

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