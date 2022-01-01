Елена Синица Из-за укусов клещей пострадали 14,5 тыс. жителей Пермского края В их числе 3027 детей Поделиться Твитнуть

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С начала сезона в Пермском крае из-за укусов клещей пострадало 14 515 человек. В их числе 3027 детей. Такие данные приводит краевой Роспотребнадзор.

В 60,2% случаев присасывание произошло при посещении индивидуальных садов, в 27,7 % при посещении леса, в 12,1% при посещении лесопарковых зон и других территорий.





В 40,3% клещи были заражены иксодовым клещевым боррелиозом, в 4,0% — моноцитарным эрлихиозом человека, в 1,3% — клещевым вирусным энцефалитом, 1,2% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

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