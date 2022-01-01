Мария Сыропятова Дотации городского бюджета на общественный транспорт Перми вырастут ещё на 200 млн руб. Прогноз кассового разрыва увеличен до 1,7 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

Мэрия Перми увеличила прогноз кассового разрыва в городском бюджете на общественный транспорт до 1,7 млрд руб. Это примерно на 200 млн больше, чем прогнозировалось в начале года. Об этом на заседании Пермской городской думы рассказал первый замглавы Перми Эдуард Хайруллин.

«На дотации в 2021 года было выделено порядка 2,2 млрд. руб., в этом году закладывалось 1,5 млрд. руб., — отметил Эдуард Хайруллин. — Но с учётом экономической ситуации придется увеличить дотацию на транспортную работу перевозчикам до 1,7 млрд руб. Таким образом доля дотации в общем объёме транспортной работы составит 29%. В других регионах она зачастую составляет 50% и выше, поэтому 29% мы считаем нормальным показателем».

Эдуард Хайруллин обратил внимание депутатов думы на то, что в Москве на 1 млн жителей выделяется дотация на транспортную работу в размере 2 млрд руб.

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