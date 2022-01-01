Мария Сыропятова
Дотации городского бюджета на общественный транспорт Перми вырастут ещё на 200 млн руб.
Прогноз кассового разрыва увеличен до 1,7 млрд руб.
Мэрия Перми увеличила прогноз кассового разрыва в городском бюджете на общественный транспорт до 1,7 млрд руб. Это примерно на 200 млн больше, чем прогнозировалось в начале года. Об этом на заседании Пермской городской думы рассказал первый замглавы Перми Эдуард Хайруллин.
«На дотации в 2021 года было выделено порядка 2,2 млрд. руб., в этом году закладывалось 1,5 млрд. руб., — отметил Эдуард Хайруллин. — Но с учётом экономической ситуации придется увеличить дотацию на транспортную работу перевозчикам до 1,7 млрд руб. Таким образом доля дотации в общем объёме транспортной работы составит 29%. В других регионах она зачастую составляет 50% и выше, поэтому 29% мы считаем нормальным показателем».
Эдуард Хайруллин обратил внимание депутатов думы на то, что в Москве на 1 млн жителей выделяется дотация на транспортную работу в размере 2 млрд руб.
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