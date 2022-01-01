Мария Сыропятова В Пермском крае разыграли контракты на ремонт автодорог почти на 2 млрд руб. Поделиться Твитнуть

В Прикамье определили победителей двух крупных конкурсов по ремонту и обслуживанию автодорог.

Контракт по лоту № 2 на 998,8 млн руб. будет заключен с ООО «СК Химспецстрой». Подрядчик по контракту будет отвечать за ремонт и содержание участков трасс Пермь—Березники, Кунгур—Соликамск, Коса—Соликамск, Соликамск—Красновишерск, Губдор—Чердынь, Полазна—Чусовой. Всего 50,9 км. Объёмы работ разделены на летние сезоны 2022, 2023 и 2024 годов.

Контракт по лоту № 3 будет заключен с ООО «Строительное управление-157». Стоимость работ оценена в 989,7 млн руб. Сфера ответственности подрядчика — участки трасс Пермь—Березники, Пермь—Ильинский, Кудымкар—Усолье, Кунгур—Соликамск, Карагай—Рождественск, Большая Соснова—Частые. Всего 45,7 км. Половину объёмов работ нужно выполнить в летнем сезоне 2023 года, а вторую половину — в летнем сезоне 2024-го.

Обе компании-победителя из Пермского края.

Напомним, конкурс по первому лоту не состоялся. В лот входили работы на участках Восточного обхода Перми, трасс Пермь—Усть-Качка, Кукуштан—Чайковский, Обход Чайковского, Уинское—Деменево, Кунгур—Соликамск. Объёмы работ должны быть выполнены в 2022-2023 годах. Всего 46,5 км. Ожидается, что закупка будет объявлена повторно.

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