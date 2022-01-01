В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Соликамска Прощание с рядовой Даниилом Бруцкий состоится 28 июня Поделиться Твитнуть

Даниил Бруцкий

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На Украине погиб Даниил Бруцкий. Он родился 18 сентября 1998 года в городе Челябинске, но вскоре вместе семьёй переехал жить в Соликамск. Здесь окончил среднюю школу и Соликамский технологический колледж. После окончания обучения в ноябре 2019 года был призван на срочную военную службу, а затем стал контрактником.

Соболезнования родным и близким погибшего выразили чиновники администрации Соликамского городского округа.

«Пусть поддержка друзей и всех соликамцев поможет перенести вам тяжесть невосполнимой утраты», — говорится в сообщении.

Прощание с Даниилом Бруцким состоится 28 июня года в ДК завода «Урал» с 10:00 до 12:00.

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