Елена Синица
Пермское строительное предприятие задолжало сотрудникам 2,4 млн руб.
Директору организации внесено представление
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Строительное предприятие ООО «Трест «Уралстальконструкция — СМУ 7» задолжало работникам зарплату на общую сумму 2,4 млн руб. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевую прокуратуру.
В ходе проверки также выяснилось, что организация нарушала сроки выплаты зарплаты, несвоевременно производила окончательный расчёт с уволенными сотрудниками, оплату отпусков производила с задержкой.
В результате директору организации было внесено представление, в отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении. Краевая инспекция труда также оштрафовала работодателя на 30 тыс. руб.
После вмешательства прокуратуры задолженность была погашена.
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