Елена Синица Пермское строительное предприятие задолжало сотрудникам 2,4 млн руб. Директору организации внесено представление Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Строительное предприятие ООО «Трест «Уралстальконструкция — СМУ 7» задолжало работникам зарплату на общую сумму 2,4 млн руб. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевую прокуратуру.

В ходе проверки также выяснилось, что организация нарушала сроки выплаты зарплаты, несвоевременно производила окончательный расчёт с уволенными сотрудниками, оплату отпусков производила с задержкой.





В результате директору организации было внесено представление, в отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении. Краевая инспекция труда также оштрафовала работодателя на 30 тыс. руб.





После вмешательства прокуратуры задолженность была погашена.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.